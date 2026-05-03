El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se espera que caigan entre 0.8 y 1 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en la mañana y bajando gradualmente a un 80% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del oeste, lo que podría contribuir a la sensación de frescura en el ambiente. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 18:00 horas, por lo que se recomienda precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán intervalos nubosos. La probabilidad de tormenta se estima en un 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría generar algunas sorpresas en forma de chubascos. Sin embargo, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente hacia la noche, cuando se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias escasas y un cielo cubierto que dará paso a intervalos nubosos por la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día variable, llevando consigo un paraguas y abrigos ligeros, especialmente durante las horas de mayor actividad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.