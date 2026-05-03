El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una notable presencia de bruma que podría dificultar la visibilidad. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se deterioren, con intervalos de lluvia que se intensificarán en algunos momentos, especialmente durante la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 19 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A lo largo del día, la humedad se mantendrá entre el 58% y el 99%, lo que, combinado con las lluvias, podría generar un ambiente bastante incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, pero aumentará a lo largo del día, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 8 y las 14 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 27 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento podría aportar una sensación de frescura, aunque también podría intensificar la percepción de frío, especialmente en combinación con la lluvia.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día variable, con la posibilidad de tormentas y un ambiente húmedo que podría afectar las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.