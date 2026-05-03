El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 16 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00, lo que indica que es muy probable que se registren precipitaciones significativas durante la mañana y parte de la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en algunos momentos, pero también hay posibilidades de que se presenten chubascos más intensos, especialmente en las horas centrales del día. Las cantidades de precipitación estimadas son de hasta 4 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Durante las horas más activas, especialmente en la tarde, se podrían registrar rachas de viento más intensas, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 65% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los residentes de Bueu deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero aún se mantendrá un 15% de posibilidad de tormentas en las horas de la tarde.

En resumen, el día de hoy en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.