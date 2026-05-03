El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Barro se prepara para un día mayormente nublado con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque se espera que sea escasa. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, la temperatura podría descender ligeramente a 12 grados, pero se espera que se mantenga en torno a los 13 grados hasta el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A partir de la tarde, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 18 grados en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 30 km/h por la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 70% entre las 2:00 y las 8:00 y un 65% entre las 8:00 y las 2:00 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá mayormente nublado. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar brumas en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Barro experimentará un día fresco y nublado, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.