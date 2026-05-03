El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Baiona se prepara para un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales.

La probabilidad de lluvia es significativa, con un 100% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas. Se anticipa que las precipitaciones serán más intensas en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 6 mm. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 10% de posibilidad de chubascos ligeros.

La temperatura se mantendrá relativamente estable a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 15 grados . La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se espera que se mantenga alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas expuestas. Los vientos del noreste también podrían contribuir a un aumento en la sensación de frescor, a pesar de las temperaturas moderadas.

A lo largo del día, los residentes de Baiona deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la combinación de nubosidad, lluvia y viento puede afectar actividades al aire libre. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, pero las lluvias deberían cesar, permitiendo que la temperatura descienda ligeramente.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.