El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, As Neves se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 6 mm en el periodo de 10:00 a 11:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La dirección del viento, predominantemente del sur y suroeste, contribuirá a mantener la humedad en niveles elevados, con un 93% al amanecer y descendiendo gradualmente a un 55% hacia la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá alta durante todo el día, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa a pesar de las temperaturas moderadas. En la tarde, se espera que la humedad baje a un 62%, lo que podría ofrecer un ligero alivio.

A lo largo del día, el cielo seguirá cubierto, con momentos de nubosidad variable. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la bruma, especialmente en las primeras horas. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% entre las 2:00 y las 8:00, y un 60% entre las 8:00 y las 14:00, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas.

En resumen, As Neves experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado del sur. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que salgan deben estar preparados para la posibilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.