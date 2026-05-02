El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. Este nivel de humedad, combinado con la presencia de nubes, sugiere que la probabilidad de precipitaciones será significativa, especialmente entre las 8 y las 14 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían ser ligeras, con valores estimados de hasta 0.6 mm en las primeras horas del día y un incremento a 1 mm hacia la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 47 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, podría contribuir a una sensación de inestabilidad en el tiempo, especialmente en combinación con la posibilidad de tormentas. Las probabilidades de tormenta también son elevadas, con un 85% de probabilidad entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que los habitantes de Vilanova de Arousa deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y aunque las temperaturas podrían descender ligeramente, la sensación de frescura se verá acentuada por el viento. Las condiciones de nubosidad continuarán durante la noche, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque no se descartan chubascos aislados.

En resumen, el día de hoy en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne más cubierto, especialmente en la tarde, con intervalos de nubes muy densas que podrían traer consigo algunas precipitaciones.

Hoy, 2 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y la posibilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Hoy, 2 de mayo de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos que podrían traer consigo ligeras precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 8:00 y las 14:00, y se espera que la cantidad de precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en las horas más activas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.