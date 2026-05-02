El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos que podrían traer consigo ligeras precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 8:00 y las 14:00, y se espera que la cantidad de precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en las horas más activas.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. A partir de la tarde, se prevén tormentas que podrían acompañarse de lluvia escasa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 81% por la mañana y alcanzando hasta un 97% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán predominantemente del este y del sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales de la tarde.

Es importante que los residentes de Vilagarcía de Arousa se preparen para un día de clima variable. Se recomienda llevar paraguas o impermeables, especialmente si se planea estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. Las condiciones de viento también podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:36, marcando el cierre de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calma entre las tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán evolucionando hacia intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, comenzando en torno a los 14 grados y descendiendo a 12 grados en las horas más frías de la mañana.

Hoy, 2 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y la posibilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Hoy, 2 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.