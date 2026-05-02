El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Vilaboa, con predominancia de nubes altas y un aumento en la probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 14 grados al inicio del día.

A medida que avance la mañana, se prevé que las condiciones meteorológicas cambien, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 80% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que es probable que los habitantes de Vilaboa se encuentren con algunas gotas de lluvia durante sus actividades matutinas. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, la situación se tornará más inestable, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se eleva hasta un 85% entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, lo que podría generar un ambiente más agitado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados , pero la sensación térmica podría ser más fresca debido al viento que soplará desde el sureste, con rachas que podrían llegar hasta los 36 km/h.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias más intensas. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados al caer la noche.

La humedad relativa será notablemente alta durante todo el día, oscilando entre el 65% y el 86%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos, que serán predominantemente del sureste, aportarán un componente adicional a la inestabilidad del tiempo, haciendo que la jornada sea un tanto impredecible.

En resumen, los habitantes de Vilaboa deben estar preparados para un día de clima cambiante, con lluvias y tormentas a la vista, así como un ambiente fresco y húmedo que caracterizará la jornada. Se recomienda llevar paraguas y abrigos ligeros si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y períodos de intervalos nubosos. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo mayormente cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a intervalos nubosos con lluvia escasa. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y algunos intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvia escasa, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

Hoy, 2 de mayo de 2026, Soutomaior se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, que irán dando paso a intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% en los periodos de la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.