El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.5 mm hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque no se anticipan lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las velocidades del viento oscilarán entre 2 y 17 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta pesado.

En cuanto a la actividad eléctrica, hay un 65% de probabilidad de tormentas en las primeras horas del día, aumentando a un 80% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean garantizadas, hay un riesgo significativo de que se produzcan, especialmente en la tarde.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y un ambiente fresco. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo durante la tarde.

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra de intervalos nubosos, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.