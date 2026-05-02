El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, y aunque la temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 15 grados , la sensación de humedad será notable, alcanzando niveles de hasta el 92% en las horas más tempranas.

A medida que avance el día, se prevé que la nubosidad aumente, con la posibilidad de tormentas y lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes de Vigo deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente. Las precipitaciones acumuladas durante el día podrían llegar a 0.4 mm, lo que, aunque no es significativo, puede causar incomodidades para quienes planeen actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h por la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, se anticipa que hacia el final de la jornada, la nubosidad comenzará a despejarse, permitiendo que el sol se asome brevemente antes del ocaso, que ocurrirá a las 21:35.

La tarde también traerá consigo un descenso en la temperatura, que podría caer a los 14 grados , lo que sumado a la alta humedad, podría generar una sensación de frescor. Los viguenses deben estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormentas se mantiene en un 70% durante las horas de la tarde y la noche.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, lluvias ligeras y un viento moderado. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté preparada para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente, con un aumento en la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones.

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y períodos de intervalos nubosos. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo mayormente cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a intervalos nubosos con lluvia escasa. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

Hoy, 2 de mayo de 2026, Mos se prepara para un día mayormente nublado, con un pronóstico que sugiere la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que irán evolucionando hacia un estado más nuboso conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.