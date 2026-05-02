El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, Valga se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y la posibilidad de lluvias dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas centrales, donde las probabilidades de lluvia escasa se incrementan.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 14 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 18 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las primeras horas y aumentando hasta el 95% por la noche.

El viento soplará mayormente del sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la percepción de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en las horas más activas de la tarde. Las probabilidades de lluvia son significativas, alcanzando hasta un 100% en los intervalos de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Además, existe un riesgo moderado de tormentas, especialmente en las horas centrales del día, con probabilidades que rondan el 70-85%.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con la posibilidad de que la lluvia se intensifique ligeramente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. En resumen, el día en Valga será fresco y húmedo, con un tiempo cambiante que requerirá estar preparado para la lluvia y el viento.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 2 de mayo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos con lluvia escasa en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán evolucionando hacia intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, comenzando en torno a los 14 grados y descendiendo a 12 grados en las horas más frías de la mañana.

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos con lluvia escasa a partir de las 2 de la madrugada. Esta tendencia se mantendrá durante la mañana, con precipitaciones ligeras que podrían acumular hasta 0.1 mm.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.