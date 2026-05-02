El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol y la posibilidad de lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé la presencia de nubes altas, que irán dando paso a un cielo cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% por la mañana y aumentando hasta un 95% durante la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación térmica más fresca de lo habitual, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el día avance, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados por la tarde, lo que podría resultar en un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente significativamente a partir de la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las horas previas y hasta 6 mm en la tarde, especialmente en la franja horaria de 22:00 a 23:00. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planean actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 80% de posibilidad en las primeras horas de la tarde y un 70% hacia la noche. Esto indica que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes se encuentren en espacios abiertos.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias dispersas, especialmente en la tarde y noche. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes más densas y cubiertas, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas.

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y un aumento progresivo de la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas, se espera un cielo mayormente despejado, pero a medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a cubrir el cielo, especialmente en la tarde y la noche.

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé que el cielo esté cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 10 y 18 grados , siendo más fresca en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.