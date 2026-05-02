El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con una mezcla de nubes altas y periodos de cielo cubierto. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes se intensifiquen, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría dar lugar a condiciones de tormenta. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que sugiere que la lluvia será un fenómeno recurrente a medida que avance el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados . Por la mañana, se prevén temperaturas frescas, comenzando en torno a los 15 grados, y descendiendo a 11 grados en las horas más frías. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur-suroeste con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h, especialmente durante la tarde.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 59% y el 98% a lo largo del día. Esto, combinado con las temperaturas y el viento, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y viento podría hacer que las condiciones se sientan más frescas durante la mañana y más cálidas en la tarde.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que comenzará de forma ligera en la mañana, con acumulaciones que podrían aumentar a medida que se acerque la tarde. Se prevé que las lluvias sean más intensas en la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa. Las tormentas podrían estar acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción.

Los habitantes de Tomiño deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada promete ser un recordatorio de la fuerza de la naturaleza, con un tiempo que podría ser tanto refrescante como desafiante.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 5 mm en la tarde, lo que sugiere que la lluvia podría ser intermitente pero persistente.

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol y la posibilidad de lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé la presencia de nubes altas, que irán dando paso a un cielo cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.