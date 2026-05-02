El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, Soutomaior se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, que irán dando paso a intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% en los periodos de la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y los 18 grados , comenzando frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avanza el día, se espera que la sensación térmica se mantenga relativamente fresca, especialmente con la presencia de viento. La humedad relativa será alta, rondando entre el 67% y el 86%, lo que puede hacer que la sensación de frío sea más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta racha de viento puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. La combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones sean menos agradables, por lo que se recomienda precaución.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 85% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto significa que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas aisladas, lo que podría afectar el desarrollo de actividades al aire libre. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de resguardarse en interiores durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, el día en Soutomaior se presenta como un día de contrastes, con un inicio relativamente tranquilo que dará paso a un tiempo más inestable y húmedo. La combinación de nubes, lluvia y viento sugiere que es un buen día para quedarse en casa o planificar actividades bajo techo. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para disfrutar de la jornada de la mejor manera posible.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.