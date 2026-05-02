El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra de intervalos nubosos, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo a 8 grados en las horas más frías. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo en la tarde, con 17 grados a las 15:00. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 58% y el 91% a lo largo del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y la noche. Los vientos también jugarán un papel importante en la sensación térmica, con ráfagas que alcanzarán hasta 38 km/h en las horas de la tarde, provenientes del suroeste. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad de tormenta entre las 02:00 y las 08:00, aumentando a un 80% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la actividad eléctrica podría ser un factor a considerar, especialmente en la tarde.

Los ciudadanos de Silleda deben estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día, ya que la combinación de nubes, lluvias y vientos puede afectar actividades al aire libre. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, sobre todo en las horas más frescas y ventosas. La jornada promete ser variable, con un tiempo que podría cambiar rápidamente, por lo que es aconsejable mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.