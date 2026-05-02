El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia escasa, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que los residentes y visitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.
Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados a lo largo del día. Las mañanas comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frías. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la temperatura durante la tarde, alcanzando hasta 17 grados, lo que podría ofrecer un respiro temporal antes de que las nubes y la lluvia regresen.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 94% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y viento puede resultar incómoda.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Se recomienda a los transeúntes que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas pico de viento.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 90% de posibilidad entre las 8:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia puede ser escasa, las tormentas podrían ser más intensas en ciertos momentos, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción.
En resumen, Sanxenxo experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es aconsejable que los residentes y visitantes se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.
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