El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se mantengan, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias durante este periodo. Las cantidades de precipitación esperadas son ligeras, con valores que podrían llegar hasta 1 mm en las horas más críticas. Por lo tanto, es recomendable que los residentes lleven paraguas o impermeables si planean salir.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga alta a lo largo del día, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados por la mañana, descendiendo a 10 grados en las horas más frescas y alcanzando un máximo de 19 grados por la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas de mayor viento. Las velocidades del viento variarán, siendo más intensas en la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 14 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a un ambiente algo bochornoso.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con posibilidades de lluvia y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.