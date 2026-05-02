El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé que el cielo esté cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 10 y 18 grados , siendo más fresca en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de nubes y posibles chubascos.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos, aunque se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia a partir de las 14:00 horas, con un 100% de probabilidad de tormenta y lluvia escasa. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la tarde.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es importante tener en cuenta que el viento puede intensificarse, especialmente en zonas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá a valores cercanos a los 14 grados . La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente inestable. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la presencia de nubes densas y posibles lluvias.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde. Se recomienda estar preparado para cambios en el tiempo y tomar precauciones ante posibles tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.