El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y la posibilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se tornen más inestables. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación es baja, pero a partir del mediodía, las posibilidades aumentan considerablemente. Se prevé que entre las 8 y las 14 horas, la probabilidad de lluvia alcance el 100%, lo que sugiere que los ribadumenses deben estar preparados para la llegada de chubascos. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con un total estimado de hasta 3 mm hacia el final del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. En las horas pico, se anticipan ráfagas de hasta 46 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad.

La tarde será especialmente crítica, ya que se prevé un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se sitúa en torno al 85% entre las 8 y las 14 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 14 grados hacia el final del día. El cielo permanecerá cubierto, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. En resumen, hoy en Ribadumia se prevé un día de clima cambiante, con nubes, lluvias y viento, lo que invita a la precaución y a estar preparados para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.