El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y algunos intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvia escasa, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 19 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 68% y el 86%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Es importante tener en cuenta que la combinación de viento y humedad podría hacer que las condiciones se sientan más frías, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de tormenta que se mantendrá en torno al 75% en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que caigan a alrededor de 14 grados hacia la medianoche. La lluvia, aunque escasa, podría persistir en algunos momentos, por lo que se recomienda a los residentes llevar paraguas si planean salir.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será mayormente nublado, con lluvias esporádicas y un ambiente fresco. Se aconseja a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.