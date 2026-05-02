El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, la predicción meteorológica para Pontevedra indica un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con nubes altas, que irán evolucionando hacia intervalos nubosos con lluvias ligeras, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y los 18 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 18 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur-suroeste con rachas que podrían alcanzar hasta los 44 km/h, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 70% y el 95%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas. Este nivel de humedad, junto con las condiciones nubosas, puede hacer que el día se sienta más pesado de lo habitual.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 80% de tormentas durante las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 70% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían ir acompañadas de alguna tormenta aislada, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un retorno a cielos más despejados. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 14 grados, con una ligera brisa que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y tormentas aisladas, temperaturas moderadas y un viento notable que podría influir en la sensación térmica. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir durante el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.