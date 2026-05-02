El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos con lluvia escasa a partir de las 2 de la madrugada. Esta tendencia se mantendrá durante la mañana, con precipitaciones ligeras que podrían acumular hasta 0.1 mm.
A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más inestable. Entre las 6 y las 9 de la mañana, se prevé un aumento en la intensidad de las nubes, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Las probabilidades de precipitación alcanzan el 80% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir. Las temperaturas en la mañana oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una humedad relativa que rondará el 80%, lo que generará una sensación de frescura.
Durante la tarde, las condiciones continuarán siendo inestables. A partir de las 2 de la tarde, se espera que las nubes se mantengan muy presentes, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 2 y las 8 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 18 grados , mientras que la humedad podría descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta, alrededor del 70-80%.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 30 y 46 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas durante las tormentas. Este viento, combinado con la inestabilidad atmosférica, podría dar lugar a condiciones de tormenta, con un 70% de probabilidad de que se produzcan en la tarde.
A medida que se acerque la noche, las lluvias comenzarán a disminuir, aunque se mantendrán intervalos nubosos. Las temperaturas descenderán a unos 14 grados , y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando hasta el 93% hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y tormentas, especialmente en la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.
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