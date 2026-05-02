El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y momentos de cubierto. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 81% al amanecer. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura baje ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas.

A partir de la mañana, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las horas centrales del día. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo nubes densas y la posibilidad de tormentas aisladas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán los 35 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de que las temperaturas puedan llegar a los 19 grados en las horas centrales del día. La combinación de viento y humedad podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. Se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas, con un 70% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las tormentas podrían venir acompañadas de lluvia moderada y, en algunos casos, de granizo. La población debe estar atenta a los avisos meteorológicos, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 12 y 14 grados, con una humedad que alcanzará el 100% en algunos momentos. Las nubes continuarán cubriendo el cielo, y se espera que la lluvia persista, aunque en menor medida. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se recomienda precaución en las carreteras.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.