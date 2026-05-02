El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente durante las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 10 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 17 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sureste a velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h, con rachas más intensas en momentos puntuales.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante ese período.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 75% en las horas de la tarde, lo que podría generar tormentas aisladas acompañadas de lluvia moderada. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con cielos más despejados y temperaturas que descenderán nuevamente a los 12 grados. Sin embargo, la bruma podría aparecer en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad. En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia y tormentas, por lo que se recomienda estar preparados para condiciones cambiantes.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.