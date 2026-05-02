El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

A partir de las 2 de la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 100% de probabilidad entre las 8 y las 2 de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 1 mm, pero se espera que puedan acompañarse de tormentas, especialmente en las horas de la tarde, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 85%. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían ser acompañadas de actividad eléctrica.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 70% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, creará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con brisas suaves por la mañana y aumentando a medida que avanza la tarde.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen, con una disminución de la actividad tormentosa y un regreso a cielos más despejados. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 14 grados , y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles cercanos al 91% hacia la medianoche.

En resumen, Poio experimentará un día de clima cambiante, con nubes altas y posibilidad de lluvias escasas y tormentas en la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.