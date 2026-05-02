El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Pazos de Borbén, con predominancia de nubes altas y períodos de nubosidad más densa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura, con temperaturas que rondarán los 13 grados al inicio del día. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 74% y el 86%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de que se presenten lluvias escasas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando el 100% en estos períodos, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 38 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente cuando se combine con la humedad elevada.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias más intensas, especialmente en las últimas horas del día. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final de la jornada.

Es importante que los residentes de Pazos de Borbén se preparen para un día de clima cambiante, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. La combinación de nubes, viento y la posibilidad de tormentas puede hacer que las actividades al aire libre sean complicadas, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día. La puesta de sol se producirá a las 21:34, momento en el cual las condiciones podrían ser más tranquilas, aunque el cielo seguirá cubierto.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.