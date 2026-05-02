El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 5 mm en la tarde, lo que sugiere que la lluvia podría ser intermitente pero persistente.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 18 grados , siendo más frescas en la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a lo largo de la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría contribuir a un tiempo inestable, propenso a tormentas.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, con un 75% de posibilidad entre las 20:00 y las 02:00. Esto sugiere que los residentes y visitantes de Oia deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes, con la posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias intensas.

En resumen, el día de hoy en Oia se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas moderadas y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a la población que tome precauciones ante la posibilidad de condiciones climáticas adversas y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.