El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan mayormente nubladas, con una ligera posibilidad de precipitación. Aunque la probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas, se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas a partir de la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en algunos periodos, pero no se descartan chubascos más intensos en momentos puntuales.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 21 grados . La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados . La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en las horas nocturnas. La bruma también podría hacer su aparición, especialmente en las últimas horas del día, lo que podría afectar la visibilidad.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de tormentas por la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para posibles cambios en el tiempo y tomar precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor inestabilidad meteorológica.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.