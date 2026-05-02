El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y un aumento progresivo de la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas, se espera un cielo mayormente despejado, pero a medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a cubrir el cielo, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica será algo fresca, especialmente en las primeras horas del día, con un leve aumento hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 74% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga en torno al 60-70% durante la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en la tarde y la noche, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 2 mm hacia la noche. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando rachas de hasta 36 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 80% de posibilidad de tormenta en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja precaución si se encuentra al aire libre durante estos momentos.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 14°C hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, así que es importante tener en cuenta estas condiciones si se planea conducir.

En resumen, el día en O Porriño se caracterizará por un tiempo cambiante, con nubes, lluvias y un viento notable, lo que sugiere que es un buen día para actividades en interiores y prepararse para las condiciones meteorológicas adversas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.