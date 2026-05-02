El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la inestabilidad atmosférica a medida que avancen las horas. Desde la madrugada, se han registrado nubes altas que darán paso a un cielo cubierto a lo largo del día. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 13 y 17 grados , siendo más cálida durante las horas centrales de la jornada.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de nubes y posibles precipitaciones. Se espera que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulados que podrían llegar a 3 mm hacia el final del día.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 45 km/h en las horas más activas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, con la posibilidad de tormentas que se prevén con un 90% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las tormentas podrían venir acompañadas de ráfagas de viento fuertes y lluvia intensa.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos nubosos que podrían permitir breves momentos de sol, pero en general, la tendencia será hacia un ambiente gris y húmedo. Las temperaturas mínimas se registrarán en la mañana, mientras que las máximas se alcanzarán en la tarde, aunque no se espera que superen los 17 grados.

Es recomendable que los residentes y visitantes de O Grove se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las actividades al aire libre deben ser reconsideradas, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta. La jornada concluirá con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán nuevamente al caer la noche, marcando el final de un día inestable en la costa gallega.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.