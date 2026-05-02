El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las horas más tempranas, lo que podría generar una sensación de mayor frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, aunque las nubes irán aumentando a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en algunos periodos, pero no se descartan chubascos más intensos en momentos puntuales.

El viento soplará del este, con velocidades que variarán entre 6 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento gire hacia el sur-suroeste, alcanzando rachas de hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. Esta combinación de viento y nubosidad podría dar lugar a un ambiente algo inestable, con la posibilidad de tormentas aisladas, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con valores que podrían llegar a los 18 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, haciendo que se perciba un poco más fresco de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un cielo mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia y tormentas, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios en el tiempo y llevar paraguas o impermeables si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.