El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, Mos se prepara para un día mayormente nublado, con un pronóstico que sugiere la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que irán evolucionando hacia un estado más nuboso conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las horas nocturnas. Esto, combinado con la presencia de nubes densas, creará una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que el día avance, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15-16 grados, lo que podría resultar en un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm hacia la noche. Las probabilidades de precipitación son altas, con un 100% de probabilidad en los periodos de la tarde y la noche. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene planeado salir. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde y la noche.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 33 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Este viento, junto con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando hasta un 85% en las horas de la tarde. Esto implica que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. Se recomienda a los residentes de Mos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad durante el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.