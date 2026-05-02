El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos con lluvias ligeras en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 11 y 13 grados , con un leve descenso a 10 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 17 grados en las horas posteriores. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del este y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en su punto máximo, especialmente durante la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 79% por la mañana y aumentando hasta un 100% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad de tormentas en las primeras horas y un 70% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y tormentas posibles. Las temperaturas serán frescas, y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es aconsejable estar preparado para cambios en el tiempo y llevar ropa adecuada para la lluvia y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.