El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, Mondariz se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas centrales del día, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidades entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las precipitaciones serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulados que podrían llegar hasta los 3 mm hacia el final del día. La lluvia será acompañada de tormentas, especialmente en la tarde, con un 70% de probabilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con brisas suaves de 3 a 4 km/h por la mañana y aumentando a medida que se acerque la tarde. Esto podría influir en la percepción del tiempo, haciendo que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

A lo largo del día, se alternarán momentos de nubes cubiertas con intervalos de nubes más ligeras, aunque la tendencia general será hacia un cielo mayormente cubierto. La tarde será especialmente propensa a la inestabilidad, con un ambiente que podría volverse más tormentoso a medida que se acerque la noche.

En resumen, los habitantes de Mondariz deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con lluvias y tormentas a la vista. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas hará que sea un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.