El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y períodos de intervalos nubosos. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo mayormente cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a intervalos nubosos con lluvia escasa. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 36 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. La dirección del viento cambiará a oeste en las horas centrales del día, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la posible mejora del tiempo hacia la tarde.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 85% entre las 08:00 y las 14:00 horas, disminuyendo a un 70% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, podrían producirse tormentas aisladas que acompañen a los intervalos nubosos. A partir de las 18:00 horas, se espera que el tiempo mejore ligeramente, con una disminución de la nubosidad y una ligera subida de las temperaturas, que podrían alcanzar hasta 18 grados .

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias ligeras y tormentas posibles en las horas centrales. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y llevar paraguas o impermeables si planean salir. A medida que se acerque la tarde, las condiciones podrían mejorar, ofreciendo un respiro antes de que caiga la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.