El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 14 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 80% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 85% en el mismo intervalo horario. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 77% por la mañana y aumentando hasta un 96% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para quienes son sensibles a estos cambios climáticos.

El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar condiciones ventosas en algunas áreas. Este viento puede contribuir a la sensación de frío, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 17:00 horas. La noche traerá consigo un cielo mayormente cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados, lo que sugiere un cierre de jornada fresco y húmedo.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, lluvias ligeras y tormentas aisladas. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones y estén preparados para cambios repentinos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.