El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas a lo largo del día. Durante las primeras horas, se espera que el cielo esté cubierto con tormentas y lluvias escasas, especialmente entre las 07:00 y las 14:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance la jornada, la temperatura podría alcanzar un máximo de 17 grados hacia la tarde, aunque se mantendrá en torno a los 15 grados durante gran parte del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y alcanzando hasta un 94% en las horas más húmedas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Este viento, combinado con la alta humedad, podría contribuir a la sensación de incomodidad en el ambiente.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad de tormentas entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 90% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que los residentes de Meaño deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la mañana y parte de la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

A medida que se acerque la tarde, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las precipitaciones serán escasas después de las 14:00 horas, con un total acumulado de aproximadamente 1 mm a lo largo del día. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

En resumen, hoy en Meaño se anticipa un día fresco y mayormente nublado, con lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de un leve alivio en las condiciones climáticas hacia la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo variable y tomar precauciones ante posibles tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.