El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán dando paso a intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque algo húmedo debido a la alta humedad relativa que se prevé, alcanzando hasta un 89% en las horas de la tarde.

El viento soplará del sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes y visitantes de Marín se preparen para un día en el que el viento y la humedad podrían hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 80% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, y un 85% entre las 08:00 y las 14:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, la actividad eléctrica podría ser un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque aún se espera que persista la posibilidad de chubascos. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 11 grados, lo que sugiere que será un final de día fresco.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy será mayormente nublado, con lluvias ligeras y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.