El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos nubosos y una ligera probabilidad de precipitación, que se estima en un 60% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas del día. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación podría cambiar, ya que se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas, alcanzando hasta un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas.

La temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde, antes de caer nuevamente a 12 grados hacia la noche. El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían llegar hasta los 36 km/h en las horas más activas del día, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena en general, aunque las condiciones de nubosidad y la posibilidad de lluvia podrían afectar temporalmente la claridad del cielo. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas seguirán bajando, con mínimas que rondarán los 11 grados .

Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente, especialmente con la llegada de tormentas. Se aconseja a los habitantes de Lalín que tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, sobre todo en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.