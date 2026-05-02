El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día marcado por un tiempo variable y la posibilidad de precipitaciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, dando paso a un ambiente mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 96% en las últimas horas de la jornada, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. A lo largo de la mañana, se espera que el viento sople desde el sureste a una velocidad de entre 5 y 10 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde, donde se prevén rachas de hasta 46 km/h desde el suroeste.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a ser escasas, pero que se incrementarán hacia la tarde, alcanzando hasta 9 mm de lluvia en las últimas horas del día. Esto se acompaña de un 75% de probabilidad de tormenta, lo que sugiere que los habitantes de A Illa de Arousa deben estar preparados para condiciones climáticas inestables.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más oscuro y las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia y el viento. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, manteniéndose alrededor de los 15 grados . La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

Es recomendable que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial para disfrutar del día sin contratiempos. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:37, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo inestables, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.