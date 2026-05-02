El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas en las primeras horas de la mañana, que darán paso a un cielo muy nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas del día.

A lo largo de la jornada, se prevén intervalos de lluvia escasa, especialmente en la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 17 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 40 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse, lo que podría contribuir a la formación de tormentas.

La visibilidad se verá afectada en las horas de lluvia, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones. La combinación de lluvia y viento podría hacer que las condiciones sean un tanto incómodas, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo variable y que mantengan precauciones ante posibles cambios bruscos en las condiciones meteorológicas. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores o para quienes prefieren el tiempo más templado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.