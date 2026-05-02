El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes más densas y cubiertas, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 18 grados en la tarde, antes de descender nuevamente al caer la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 92% en las horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que el día avanza, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevén ráfagas más intensas, especialmente en la zona sur, donde se podrían registrar vientos de hasta 35 km/h. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas en la tarde, con un 70% de probabilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00.

La combinación de alta humedad, temperaturas moderadas y vientos variables sugiere que los residentes de Gondomar deben estar preparados para un día de clima cambiante. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La tarde podría traer consigo tormentas aisladas, aunque la cantidad de lluvia esperada no será significativa. Sin embargo, es importante estar alerta ante posibles cambios en el tiempo, especialmente si se planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.