El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.6 mm en las horas pico. A lo largo de la tarde, la situación se mantendrá similar, con intervalos nubosos y una probabilidad de lluvia que se mantendrá en torno al 70% hasta las 20:00 horas.

El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá entre el 70% y el 95% a lo largo del día. La humedad alcanzará su punto máximo en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana y durante la noche, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y un ambiente fresco. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones inestables y que mantengan un paraguas a mano, ya que la lluvia podría ser un compañero constante a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.