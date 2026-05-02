El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que alcance un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 1 mm, pero es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 2 de la tarde, continuando de manera intermitente hasta la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 67% y el 97%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Esto, combinado con la presencia de nubes, podría hacer que el día se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h, principalmente del suroeste. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos suaves por la mañana y aumentando en intensidad hacia la tarde.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se recomienda precaución si se está al aire libre durante esos períodos.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, así que es importante tener en cuenta las condiciones al conducir.

En resumen, el día en A Estrada se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y un ambiente fresco y ventoso. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque quienes necesiten salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.