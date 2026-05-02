El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra con intervalos nubosos, lo que podría traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y los 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo a 10 grados hacia el mediodía. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la temperatura por la tarde, alcanzando hasta 17 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en la mañana y aumentando hasta el 100% en la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde, especialmente en dirección suroeste. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda vestirse en capas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando hasta un 85% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas aisladas, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La tarde será el momento más crítico, con un aumento en la actividad eléctrica y la posibilidad de lluvias más intensas.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones si planean estar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.