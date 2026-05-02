El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán evolucionando hacia intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, comenzando en torno a los 14 grados y descendiendo a 12 grados en las horas más frías de la mañana.

A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que las condiciones se tornen más inestables. Entre las 2 y las 8 de la tarde, la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%, con lluvias que podrían ser escasas pero persistentes. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 45 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, acompañadas de lluvias. A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica se estabilizará un poco, aunque se mantendrán cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, los habitantes de Catoira deben estar preparados para un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, aunque la nubosidad persistirá.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.