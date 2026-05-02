El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. Este nivel de humedad, combinado con las nubes, podría generar condiciones propensas para la lluvia. Las precipitaciones son esperadas principalmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 100% en este intervalo. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 1.0 mm en total.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas más activas del día. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente durante la tarde. Los vientos más fuertes se sentirán entre las 17:00 y las 18:00 horas, coincidiendo con el momento en que se prevé la mayor actividad de tormenta.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 80% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente si tienen planes de salir.

En resumen, A Cañiza experimentará un día fresco y nublado, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo variable. La jornada se cerrará con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente a los 11 grados hacia la noche, lo que marcará el final de un día inestable pero característico de la primavera gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.