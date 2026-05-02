El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente, con un aumento en la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones.

Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan alrededor de los 14 a 15 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 72% y el 79%. El viento soplará del este a velocidades de entre 5 y 6 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A partir de la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, y se prevé que el cielo se torne muy nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados , pero la sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la humedad, que podría llegar hasta el 85%. La probabilidad de lluvia también incrementará, con un 100% de posibilidad de precipitaciones entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias escasas durante este periodo.

A medida que la tarde avance, la situación meteorológica se tornará más inestable. Se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, y la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados . El viento, que cambiará a dirección sureste, aumentará su velocidad, alcanzando rachas de hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá alta. Las temperaturas descenderán a unos 14 grados , y la humedad relativa alcanzará niveles cercanos al 90%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda.

Es importante que los residentes de Cangas se preparen para un día de clima cambiante, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones meteorológicas podrían afectar actividades al aire libre, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del tiempo a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.