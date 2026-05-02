El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne más cubierto, especialmente en la tarde, con intervalos de nubes muy densas que podrían traer consigo algunas precipitaciones.
Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 72% y el 96% a lo largo del día. Esto generará un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas centrales.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mañana, con valores que no superarán los 0.6 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se estima que la lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 9 mm hacia el final del día, lo que podría generar algunas molestias para quienes planeen actividades al aire libre.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 75% de posibilidad de tormenta en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, lo que podría afectar la seguridad de las actividades al aire libre.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 46 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente en zonas abiertas, por lo que se recomienda precaución a los transeúntes y a quienes se encuentren en áreas expuestas.
En resumen, el tiempo en Cambados para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas a medida que avance el día. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.
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